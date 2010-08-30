-ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDEKİ EYLEM ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir kişi tarafından yapılan protesto gösterisiyle ilgili ''Konunun ABD Büyükelçiliği ile bir irtibatının bulunmadı, olayın terör boyutu olduğuna ilişkin de herhangi bir bulguya ulaşılamadığı'' bildirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin de bulunduğu bölgede, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilciliği önünde çarşaf giymiş şekilde başına silah dayayarak eylem yapan Hakan D'nin güvenlik güçlerinin ikna çabalarıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bahsekonu şahsın, söz konusu eylemi kişisel nedenlerden dolayı kamuoyuna sesini duyurmak amacıyla gerçekleştirdiği, şahsın elindeki silahın oyuncak olduğu, ayrıca geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığı ve çok sayıda asayiş olayından dolayı sabıka kaydının bulunduğu anlaşılmıştır. Konunun ABD Büyükelçiliği ile bir irtibatının bulunmadığı gibi olayın terör boyutu olduğuna ilişkin de herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır.''