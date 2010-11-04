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ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI ANKARA (A.A)

04 Kasım 2010 21:35

-ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Başkentte, ABD Büyükelçiliği önüne bırakılan şüpheli paket, fünye ile patlatıldı. Edinilen bilgiye göre, ABD Büyükelçiliğinin Nevzat Tandoğan Caddesi'ndeki girişinin yakınlarına bırakılan paketten şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevrede önlem aldı ve caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan paketten elbise çıktı. Yol, daha sonra tekrar trafiğe açıldı.

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