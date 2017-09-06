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ABD Büyükelçiliği önünde polis müdahalesi

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ABD Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruba polis, biber gazıyla müdahale etti

06 Eylül 2017 20:34

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - ABD Ankara Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruba polis, biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenen eylemciler, daha sonra elçilik önünden ayrıldı.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi\'ne üye bir grup eylemci, ABD Büyükelçiliği binasının karşısında bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin şartlı bağış olduğu için amacı dışında kullanılamayacağını belirten ve arazinin bir bölümünün ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği\'ne satıldığını ifade eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. 
Yapılan basın açıklamasının ardından büyükelçilik önüne siyah çelenk bırakmak isteyen gruba polis, izin vermedi. Eylemcilerle polis arasında yaşanan arbedenin ardından gruba biber gazıyla müdahale edildi. Polis müdahalesinin ardından eylemciler, büyükelçilik önünden ayrıldı. 

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