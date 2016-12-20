T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD Büyükelçiliği önünde bir şahıs, pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Saldırgan, gözaltına alındı

20 Aralık 2016 07:19

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde bir şahıs, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saldırgan, nöbet tutan polisler tarafından gözaltına alındı.

Sabah gazetesi, olaya ilişkin olarak ilk aktardığı haberde "Başkent Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne pompalı tüfekli bir şahıs etrafa ateş açtı" ifadeleri kullandı.

Güvenlik önlemleri arttırılmıştı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast sonrası ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemleri arttırılmıştı.

ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yer, Büyükelçi Karlov'un suikasta uğradığı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yakın bir mesafede bulunuyor.

ETİKETLER

ankarapompalıgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24