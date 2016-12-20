Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde bir şahıs, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saldırgan, nöbet tutan polisler tarafından gözaltına alındı.

Sabah gazetesi, olaya ilişkin olarak ilk aktardığı haberde "Başkent Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne pompalı tüfekli bir şahıs etrafa ateş açtı" ifadeleri kullandı.

<br /> Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre ise Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi'nde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliği'nin önüne gelen <strong>Şahin S, </strong>paltosunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açtı. Güvenlik noktasında nöbet tutan polisler tarafından müdahale edilen Şahin S, gözaltına alındı.<br /> <br /> Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Şahin S. sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Pompalı tüfek ise incelenmek üzere olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

Güvenlik önlemleri arttırılmıştı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast sonrası ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemleri arttırılmıştı.

ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yer, Büyükelçi Karlov'un suikasta uğradığı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yakın bir mesafede bulunuyor.