Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde bir şahıs, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saldırgan, nöbet tutan polisler tarafından gözaltına alındı.
Sabah gazetesi, olaya ilişkin olarak ilk aktardığı haberde "Başkent Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne pompalı tüfekli bir şahıs etrafa ateş açtı" ifadeleri kullandı.
Güvenlik önlemleri arttırılmıştı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast sonrası ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik önlemleri arttırılmıştı.
ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yer, Büyükelçi Karlov'un suikasta uğradığı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yakın bir mesafede bulunuyor.