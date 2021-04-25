Biden'ın 24 Nisan açıklamasının ardından ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki ABD vatandaşlarına uyarı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasında 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasının ardından ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye'de yaşayan ABD vatandaşlarına uyarı yapıldı. Açıklamada, protesto ve gösteriler olabileceği belirtilerek, ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ABD Büyükelçiliği'nin sitesinde yer alan uyarı metninde, Ankara’daki büyükelçilik, İstanbul ve Adana’daki konsolosluk ve İzmir’deki konsolosluk temsilciğinin 26 ve 27 Nisan’da tedbiren kapalı olacağı bildirildi.

Büyükelçilik, "Gösteriler ve protestolar olabilir" gerekçesini göstererek, ABD vatandaşlarından "ABD hükûmet binalarının yakınlarında bulunmamaları, Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmalarını" istedi.