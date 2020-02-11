ABD Büyükelçiliği'nden Rusya ve Esad'a ateşkes çağrısı

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin üst düzey Türk yetkililerle görüşmek üzere yarın Ankara'ya geleceği belirtilirken, Rusya, İran ve Esad rejimine derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıldı.

Millî Savunma Bakanlığı, dün Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de Suriye Ordusu'nun ateşiyle 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Büyükelçi Jeffrey, Esad rejiminin Rusya’nın desteğiyle İdlib’de gerçekleştirdiği istikrarsızlaştırıcı askeri saldırıyı & Suriye’deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için birlikte nasıl çalışabilecegimizi ele almak üzere Ankara’da üst düzey Türk yetkililerle görüşecektir.

Rusya, İran rejimi, Hizbullah & Esad rejiminin istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri, BMGK’nın 2254 sayılı kararı uyarınca ateşkesin tüm Suriye’de tesisini ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan yerlerinden edilmiş yüz binlerce insanın güven içinde evlerine dönmelerini engellemektedir.

Derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım kuruluşlarının kesintisiz bombardımanlardan kaçan yüz binlerce insanın acılarını hafifletmek amacıyla çatışmalardan etkilenen bölgelere tam erişiminin sağlanması çağrısında bulunuyoruz."