ABD Büyükelçiliği'nden İstanbul'daki vatandaşlarına 'CHP mitingi' uyarısı

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da yapacağı miting nedeniyle vatandaşlarını uyardı. Türkiye’de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsatan Büyükelçilik, vatandaşlarına, “Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” uyarısı yaptı.
ABD’nin Büyükelçiliği, CHP’nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de yapacağı miting nedeniyle bugün internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik uyarıda bulundu.
Büyükelçiliğin uyarısında şunlar kaydedildi:
"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."
CHP “Hak, hukuk, adalet çağrısıyla ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımlarıyla halkımız ile ‘Milletin Sesi’ İstanbul Mitingi’nde buluşuyoruz!” diyerek çağrı yapmıştı. Miting, 21 Mayıs cumartesi günü saat 18.00’de Maltepe Sahil Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek.
TIKLAYIN | CHP’nin Bursa’dan İstanbul’a taşıdığı mitingin afişleri hazır: Kaftancıoğlu cesurdur, yüreklidir, bizimdir