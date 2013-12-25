ABD Büyükelçiliği: Lobi iddiası gerçekdışı, ilişkimiz tehlikeye atılmasın

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bu kez de Büyükelçilik çalışanlarından birinin hükümet aleyhine lobi yaptığına ilişkin iddialara yanıt geldi.

Gazetecilere SMS yoluyla gönderilen Büyükelçilik açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında Amerikan elçiliği çalışanlarını hedef alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha yinelemek gerekirse, hiç kimse bu tür kasıtlı iftiralarla Türkiye-ABD ilişkilerini tehlikeye atmamalıdır" dedi.

Yeni Şafak gazetesinde bugün yayınlanan haberde, "Hem Gezi Parkı olayları, hem de İstanbul merkezli son operasyon öncesinde ABD Büyükelçiliği siyasi diplomatı Aswin Bijanki'nin bazı STK başkanlarına ziyaret gerçekleştirerek, onları hükümete karşı kurulacak lobiye dahil etmek istediği iddia edildi" haberi yer almıştı.

İddianın, Ankara Genç İşadamları Derneği Başkanı Abdullah Değer tarafından doğrulandığı da Yeni Şafak'ın haberinde yer almıştı.