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ABD Büyükelçiliği: Kaynağı belirsiz iddialar, ortaklığın değerini azaltıyor!

ABD Başkonsolosluğu görevlisi, 'casusluk' iddiasıyla tutuklanmıştı

05 Ekim 2017 15:21

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul başkonsolosluğunda görevli bir çalışanın casusluk iddiası ile tutuklanmasıyla ilgili, "Kaynağı belirsiz iddialar, ortaklığın değerini azaltıyor" açıklamasını yaptı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

17-25 Aralık operasyonu öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü belirlenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda irtibat görevlisi M.T’nin 4 gün önce gözaltına alındığı ve dün (4 Ekim 2017) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ortaya çıkmıştı.

 

 

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