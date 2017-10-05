ABD Büyükelçiliği: Kaynağı belirsiz iddialar, ortaklığın değerini azaltıyor!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul başkonsolosluğunda görevli bir çalışanın casusluk iddiası ile tutuklanmasıyla ilgili, "Kaynağı belirsiz iddialar, ortaklığın değerini azaltıyor" açıklamasını yaptı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

17-25 Aralık operasyonu öncesi, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz ve operasyonu düzenleyen emniyet müdürleri ile düzenli olarak telefonla görüştüğü belirlenen ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda irtibat görevlisi M.T’nin 4 gün önce gözaltına alındığı ve dün (4 Ekim 2017) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı ortaya çıkmıştı.