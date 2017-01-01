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ABD Büyükelçiliği, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı

"Soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz"

01 Ocak 2017 19:12

ABD Büyükelçiliği, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya yapılan terör saldırısını kınayarak "Amerika Birleşik Devletleri İstanbul’da bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır. Hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdiklerine ve Türk halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklama şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri İstanbul’da bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır. Hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdiklerine ve Türk halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Soruşturma boyunca Türk yetkililerle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz.

Süregelen terör tehdidiyle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’yle dayanışma içindeyiz. Bu çirkin saldırı, ne yazık ki, masum sivilleri öldürme ve sakat bırakma girişimlerinin yalnızca en sonuncusunu teşkil ediyor. Bu saldırılar, terör belasına karşı koymak için Türk hükümetiyle çalışmaya yönelik güçlü kararlılığımızı sadece pekiştirmektedir."

 

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ABDBüyükelçilikİstanbulterör saldırısı
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