ABD Büyükelçiliği: Batman'daki saldırıyı kınıyoruz; terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız

Batman'da 7 askerin şehit düşmesi sonrası ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi.

Batman'da şehit olan 7 askerle ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."