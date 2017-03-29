ABD Büyükelçiliği: Adil Öksüz, vize iptalini bildirmek için arandı

ABD Büyükelçiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz ile ilgili olarak açıklama yaptı. Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 6 gün sonra (21 Temmuz 2016) ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı bir numaradan arandığı yolundaki iddianın doğrulandığı açıklamada, söz konusu aramanın "vize iptalini bildirmek" amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ABD'nin Türkiye Temsilciği'ni arayarak Adil Öksüz’ün Türkiye’den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir. O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD’nin Türkiye Temsilciliği’ni arayarak, Adil Öksüz’ün Türkiye’den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz’ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz’ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. ABD Başkonsolosluğu’nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir.