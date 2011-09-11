-ABD Büyükelçiği rezidansında anma töreni ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - 11 Eylül terör saldırılarının 10. yıl dönümünde, ABD Büyükelçiliği rezidansında, saldırının kurbanları için anma töreni düzenlendi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, resmi konutunda düzenlenen ve Türkiye'de görev yapan ve yaşayan yüze yakın Amerikan vatandaşının katıldığı törende, ''Herkesin, kendi bireysel hayatını, tarihin akışını ve dünyayı sonsuza kadar değiştiren o saldırı anını, yaşadıkları şoku ve hissettikleri güçlü duyguları hatırladığını'' söyledi. Türkiye saati ile 15.40'da Amerikan bayrağının yarıya indirilmesiyle başlayan törende, Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a uçakların çarptığı dakikalarda tören kıtası tarafından çan çalındı. Büyükelçi ve katılımcılar ayrıca Amerikan ulusal marşını seslendirdi. Ricciardone, genç uzmanların katıldığı bir toplantıda konuşma yaptığı sırada saldırıdan haberdar olduğuna değinerek, hemen televizyonu açtıklarını ve olan biteni sürekli ekranlardan izlediklerini kaydetti. Ülkelerinin saldırıya uğradığını anladıkları andan sonra, artık kim olduklarının ve ne yaptıklarının önemi olmadığını belirten Ricciardone, ''O dakikadan sonra, bununla tek başlarına baş edemeyeceklerini çok iyi anladıklarını'' anlattı. Terör ile mücadele edebilmek için dünyadaki diğer demokrasilerle, uygar ülkelerle ve özellikle müttefikleriyle dayanışma içinde olmaları gerektiğini belirten Ricciardone, ''Türkiye uzun zamandır devleti ve toplumu hedef olan terörle mücadele ediyor ve burada bulunanların çoğu da Türk hükümetinin farklı unsurlarıyla, bu mücadelede Türkiye'ye yardımcı olmak için çalışıyor. Bu sadece Türkiye'nin savaşı değil, bu bizim savaşımız. Tıpkı, terörle savaşın sadece Amerika'nın değil, Türk dostlarımızın ve dünyadaki diğer uygar devletlerin savaşı olması gibi...'' dedi. Büyükelçi Ricciardone, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmaya değinerek, Clinton'ın da Türkiye'nin bu mücadeledeki önemine dikkat çektiğini kaydetti. Türkiye ile ABD'nin ''Küresel Terörizmle Mücadele Forumu''ndaki iş birliğine değinen Ricciardone, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, yaklaşık 10 gün sonra New York'a gideceğini hatırlattı. Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Ricciardone şöyle konuştu: ''Umarım, sizler de benim gibi burada yaptığımız çalışmaların, o korkunç günde olanları ve saldırının kurbanlarını anmanın en anlamlı yolu olduğunu ve ülkemizi, ortaklarımızı gelecekte böyle bir duruma karşı daha da güçlendireceğini hissediyorsunuzdur. O korkunç günde kaybettiğimiz 3 bine yakın insanı ve sayısız yaralıyı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu saldırılarda, 90 ülkeden ve her dinden insan hayatını kaybetti. Başkanımızın da söylediği gibi, bu saldırıların dinle ilgisi yoktu, İslam ile ilgisi yoktu. Bu saldırı, bu büyük suç ve cinayete karşı durmaya çalışan bütün uygarlıkları yok etme girişimiydi.'' Anma töreninin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Ricciardone, 11 Eylül saldırılarından sonra dünyanın çok değiştiğini belirterek, ''Hepimiz terörizme karşı birleştik.'' dedi.