ABD, Büyükelçi Tan'ın çağrılmasından üzüntülü

T24 - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James Steinberg, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın istişareler için Ankara'ya çağrılmasından üzüntü duyduğunu belirterek, "Bizim diyalog kurmaya dayanan bir politikamız var, Türkiye'nin de ABD ile aynı politikaya sahip olmasını umuyorum" dedi.





Washington'da Atlantic Council adlı düşünce kuruluşunda konferans veren Steinberg, Türkiye'nin, Ermeni tasarısının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden geçmesinin ardından istişareler için Ankara'ya çağırdığı Washington Büyükelçisi Namık Tan'ı geri göndermek için Amerikan yönetiminden beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağına dair bir soruyu yanıtladı.



Steinberg, hem Başkan Barack Obama hem de Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi ve değeri açıkça ortaya koyduklarını belirterek, Obama'nın daha göreve gelmesinin ilk aylarında Türkiye'yi ziyaret ettiğini, birkaç ay önce de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Washington'da çok yapıcı görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.



"Tüm bunlar, birlikte çok geniş çapta bir dizi konuda birlikte çalıştığımız bir ülke olarak Türkiye'ye verdiğimiz değeri yansıtıyor. Buna hiç şüphe yok" diyen Steinberg, tasarının Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabulünün ardından Büyükelçi Tan'ın istişareler için Ankara'ya çağrılmasından ise üzüntü duyduğunu belirtti.



Steinberg, "Açıkçası, Büyükelçi Tan'ın geri çağrılması kararından üzüntülüyüm. Bizim diyalog kurmaya dayanan bir politikamız var, Türkiye'nin de ABD ile aynı politikaya sahip olmasını umuyorum. Kongre ile bu konuda ne gibi farklılıklar olursa olsun, temas halinde olmamızın ve bu konuları konuşmamızın önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.





Erdoğan'a hayranlık



Türkiye-Ermenistan protokolleri konusunda gösterdiği çabalardan ve bu konudaki "cesur kararı"ndan dolayı Başbakan Erdoğan'a büyük hayranlık ve saygı duyduklarını ifade eden Steinberg, bu adımın Türkiye'nin çıkarına olduğu gibi, ülkenin bölgede liderlik yapmasına da olanak sağladığını kaydetti.



Steinberg, Türkiye ile bu meselelerde birlikte çalışmaya büyük ilgi duyduklarını, çünkü Türkiye'nin NATO'nun önemli bir üyesi, Irak konusundaki işbirliğinde de önemli bir ortak olarak çok yapıcı ve istikrara katkıda bulunucu rolleri yerine getirebileceğini düşündüklerini belirtti.



Türkiye'nin, protokol sürecinin ileri götürülmesine katkı sağlamada da çok yapıcı ve olumlu rol oynamayı sürdürdüğünü ifade eden Steinberg, "Türkiye ile çok güçlü ve yapıcı bir diyaloğumuz olduğunu düşünüyoruz ve Türk yönetiminin de bu diyaloğa verdiğimiz büyük önemi anlayarak, ortak hedeflerimizi hayata geçirmede bizimle birlikte çalışmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi.







