ABD büyük dağıtım sürecine başladı; Trump henüz Koronavirüs aşısı olmayacağını söyledi

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ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısının onay almasının ardından tarihinin en büyük ve en karışık aşı dağıtım sürecini başlattı. Aşıların onay sürecinde yavaşlıktan şikâyet eden ABD Başkanı Donald Trump henüz aşı olma planı olmadığını, "uygun bir zamanda" yaptıracağını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı için kamyonlar üretim merkezinden yola çıktı. Kuru buz ve maskelerle dolu kamyonlar ABD'nin çeşitli eyaletlerine aşı götürüyor.

Koronavirüs aşısına karşı kamuoyunda oluşan güvensizlikle mücadele etmek isteyen eski ABD Başkanları Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton canlı yayında aşı olacaklarını söylemişti. Daha önce Koronavirüs geçiren ABD Başkanı Donald Trump ise henüz planlarında aşının olmadığını, "uygun zamanda olacağını" söyledi.

Kasım ayı ortasında ABD'de yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 42'si, ücretsiz bir Koronavirüs aşısını yaptırmayacağını söylemişti.