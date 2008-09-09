ABD bütçe açığı rekora koşuyor

ABD'nin 2008 yılı bütçe açığı rekor düzeye ulaştı. Uzmanların ABD'nin bütçe açığına yönelik tahmini 407 milyar dolar…
09 Eylül 2008 03:00
ABD'nin 2008 yılı bütçe açığı rekor düzeye ulaştı. Uzmanların ABD'nin bütçe açığına yönelik tahmini 407 milyar dolar…
Kongre uzmanları, 30 Eylül'de sona erecek olan mali yılda, ABD'nin 407 milyar dolar bütçe açığı vereceği tahmininde bulundu.
Analistler, Hazinenin, Fannie Mae ve Freddie Mac için yapacağı ve yaklaşık 200 milyar dolar tutması beklenen harcamaların, yeni mali yıldaki bütçe açığını daha da artırabileceğini ve ABD'nin yeni Başkanını zorlu bir mali yılın beklediğini vurguluyorlar.
Amerika’nın iki dev mortgage şirketi Fannie Mea ve Freddie Mac’i kurtarma girişiminin 200 milyar dolara mal olması bekleniyor. Operasyon kapsamında ilk etapta iki kuruluşa el koyan devlet öncelikle bu iki şirketten 1 milyar dolar tutarında hisse alacak. 100 milyar dolara kadar çıkması beklenen bu alımlarla ABD Hazine’si hisse karşılığı nakit enjekte etmek suretiyle kuruluşların sermaye artırmasını sağlayacak. Bu yolla 5 trilyon doları aşan vadesi dolmamış kredi hacmine sahip bu iki kurum üzerinden Amerika’nın 11 trilyon dolarlık mortgage sisteminin çökmesinin önüne geçilmeye çalışılacak.