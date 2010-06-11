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Ekonomi

ABD bütçe açığı rekor kırdı

ABD'de Mayıs ayında bütçe açığı 135,9 milyar dolar oldu.

11 Haziran 2010 03:00

T24-  Hazine Bakanlığı'nın aylık bütçe raporunda, Mayıs ayı federal bütçe açığının geçen yıl aynı aya göre yüzde 28,3 azalarak 135,9 milyar dolar olduğu belirtildi. Böylece, Mayıs ayında federal bütçe açığının büyümesi yavaşlamış oldu.


Yılın sekiz ayı ele alındığında ise federal bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azalarak toplamda 935,6 milyar doları buldu.


Geçen yılla karşılaştırıldığında bütçe açığında sekiz ayda toparlanma yaşansa da yıl genelinde açığın yeni bir rekor kırması bekleniyor. Birçok ekonomist, bu yıl için bütçe açığının 1,3 trilyon doları bulacağını tahmin ediyor.


Geçen yıl genelinde ABD'de federal bütçe açığı 1,4 trilyon dolar olmuştu.


Obama idaresi, 1 Ekim'de başlayacak 2011 mali yılında bütçe açığının 1,27 trilyon dolar, gelecek on yılda ise toplam 8,5 trilyon dolar olmasını bekliyor.


Bütçe açığının artmasında, finansal sistemi istikrara kavuşturmak için yapılan dev bütçe harcamalarının etkisi oldu.

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