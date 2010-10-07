-ABD BU YIL DA DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAK ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - ABD bu yıl dünyanın en büyük ekonomileri arasında ilk sıradaki yerini koruyacak. Cari milli gelirde, Çin ilk kez Japonya'yı geride bırakarak, ikinci büyük ekonomi olacak. IMF tahminlerine göre, Türkiye, 2010'da 729 milyar dolarlık milli gelirle kriz öncesinin çok az altında kalacak. A.A muhabirinin Uluslararası Para Fonu (IMF) 2010 Dünya Ekonomik Görünümü Raporu verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yıl ABD 14,6 trilyon dolarla ilk sırada yerini aldı. Çin, uzun süredir ikinci sırada bulunan Japonya'yı geride bırakarak, 5,7 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile ikinci sıraya yerleşti. Japonya da 5,4 trilyon dolarlık mili gelirle listenin 3. sırasına geriledi, Japonya'nın da 2015 yılına kadar bu yerde kalması bekleniyor. En büyük ekonomiler sıralamasında Almanya 3,3 trilyon dolarlık milli gelirle dördüncü sırada bulunacak. Almanya'yı sırasıyla 2,6 trilyon dolarla Fransa, 2,2 trilyon dolarla İngiltere, 2 trilyon dolarla İtalya ve Brezilya takip etti. Kanada'nın 2010 yılı için beklenen GSYH'sı 1,6 trilyon dolar oldu, Rusya da 1,5 trilyon dolarla en büyük 10 ekonomi arasındaki yerini korudu. -TÜRKİYE GELECEK YIL BİR BASAMAK YÜKSELECEK- Türkiye, 2010 yılında 729,1 milyar dolar ile 17. sırada yer aldı. Türkiye bu rakamla, kriz öncesi 2008 yılındaki 730,3 milyar dolarlık milli geliri neredeyse yakalamış oldu. Türkiye'nin gelecek yıl da 789,6 milyar dolar milli gelire ulaşması bekleniyor. Türkiye, böylece ilk kez Hollanda'yı geride bırakarak 16. sıraya yükselecek. 2012 yılında ise yerini Endonezya'ya bırakarak tekrar 17. sıraya gerileyecek ve bu yerini 2015'e kadar koruyacak. -TÜRKİYE 2015'TE İLK KEZ 1 TRİLYON DOLARLIK GSYH'YE ULAŞACAK- Dünya ekonomisine yön veren ülkelerin sıralamasında gelecek yıldan itibaren 2015'e kadar önemli bir değişiklik gözlenmiyor. Hindistan, Brezilya ve Güney Kore'nin yükselişi ise dikkati çekiyor. IMF öngörüsüne göre, gelecek yıl, dünyanın en büyük üç ekonomisi 15,1 trilyon dolar ile ABD, 6,4 trilyon dolar ile Çin ve 5,7 trilyon dolar ile Japonya olacak. İlk üç ekonomi ağırlığını koruyacak 2015'e kadar koruyacak ve ABD'nin milli geliri 2015'te 18 trilyon dolara, Çin'in 9,9 trilyon dolara, Japonya'nın 6,5 trilyon dolara ulaşacak. Listenin üst sıralarında yine Almanya, Fransa ve İngiltere yer alacak. Hindistan 2,4 trilyon dolar ile büyükler listesinde 9. sıraya yerleşecek. Brezilya 2015'te 2,8 trilyon dolar, Güney Kore de 1,4 trilyon dolar milli geliri yakalayacak. Türkiye de 2015'te ilk kez 1 trilyon dolarlık milli gelir sınırını aşacak. Türkiye'nin GSYH'si 1,03 trilyon dolara ulaşacak, ancak listenin yine 17. sırasındaki yer alacak.