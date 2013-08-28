ABD bu gidişle Ekim'de iflas edecek

ABD Kongresi hükümetin borçlanma sınırını yükseltmek için bir uzlaşmaya varamazsa, Obama yönetimi ekim ayı ortasında harcama yapamaz duruma düşebilir. Hazine Bakanı Jack Lew, Kongre’deki parti liderlerine gönderdiği mektupta, “Kongre ABD’nin yüksek itibarını korumak için bir an önce harekete geçmelidir” dedi.

radikal.com.tr’nin haberine göre Obama Hükümeti’nin 16.7 trilyon dolarlık borçlanma limiti bulunuyor. Yönetim mayıs ayından bu yana nakit varlığını bazı olağanüstü önlemlerle destekleyerek, kendisini ödemelerini yapamaz duruma düşmekten koruyor.

Lew, hükümetin borçlanma kapasitesini ekim ayı ortasında dolduracağını ve bu tarihte elinde harcayacak sadece 50 milyar dolar gibi, gerektiğinde bir günde bitebilecek bir meblağ kalacağını söyledi. Lew, bu durumda hükümetin iflas konumuna girmesinin kaçınılmaz olacağını ve bunun da yatırımcıların ABD’ye olan güvenini sarsacağını kaydetti. Lew, “Böyle bir senaryo finansal piyasalara zarar verir ve ekonomimizde ciddi aksamalara yol açar” dedi.

Borçlanma tavanı konusunda Kongre’de sert geçen tartışmalar, 2011 yılında Obama yönetimini iflasın ucuna kadar getirmişti. Cumhuriyetçi Parti, bu yıl harcama limitini artırmayı, Obama’nın halk sağlığı programını zayıflatacak bazı değişiklikleri zorlamak için baskı aracı olarak kullanmak istiyor. Obama ise pazarlık konusu yapmak istemiyor.