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Dünya

ABD bu fotoğrafı tartışıyor

New York'ta metro istasyonunda raylara itilen 58 yaşındaki Ki-Suck Han'ın son anlarını gösteren fotoğraf tartışmaya yol açtı

06 Aralık 2012 15:58

 

Metro istasyonunda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından raylara atılan ve vagon altında kalarak hayatını kaybeden Ki Suk Han’ın son fotoğrafı büyük tartışma yarattı. 
 
Ki-Suk han'ın raylardan kurutulmaya çalışırken fotoğrafını çeken New York Post gazetesi muhabiri Umar Abbasi, yardım etmek yerine fotoğraf çektiği gerekçesiyle eleştirildi. Ancak Abbasi uzakta olduğunu ve makinisti uyarmak için makinasının flaşını kullanmaya çalıştığını söyledi. Olayın çok hızlı geliştiğini söyleyen Abbasi  “Han’a çok uzaktaydım, koşup onu kurtaramazdım” açıklamasını yaptı. 
 

Tartışma yarattı

 
Pulitzer ödüllü haberci Vincent Laforet, “Eğer Abbasi, yardım isteyen adamı kurtaramayacağını anladıysa flaşını kullanarak vatmanı uyararak doğru hamleyi yaptı. Ama bir gazetecinin zor bir durum karşısında insanı kurtarması esas görevidir” açıklamasını yaparak Abbasi’ye hak verdi. 
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Fotoğrafçı Ross Taylor ise, “Fotoğrafçının o anki durumunu bilemiyoruz fakat New York Post o kareyi birinci sayfasında bu kadar büyük kullanmamalıydı” yorumunda bulunarak gazetenin fotoğrafı büyük bir biçimde birinci sayfadan görmesini eleştirdi.
Fotoğraf, salı günü New York Post'un kapağında, 'ölüme mahkum' manşetiyle kapaktan yayınlandı. 

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