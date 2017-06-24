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Dünya

ABD, Brezilya’dan et ürünleri almayı durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya'dan et ithalatını askıya aldığını açıkladı

24 Haziran 2017 00:18

ABD'li yetkililer, Brezilya'dan gelen etin "önemli miktarının" güvenlik kontrolünü geçemediğini açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı, Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi'nin (FSIS) son 3 ayda yaptığı denetimlerde Brezilya'dan gelen taze et ürünlerinin yüzde 11'inin güvenlik kontrollerini geçemediği belirtildi. Yani Mart ayından bu yana Brezilya'dan ABD'ye gönderilen 860 ton et, kamu sağlığı, hijyenik koşullar ve hayvan sağlığı sorunları nedeniyle ABD'ye sokulmadı.

Dünyanın en büyük et ihracatçısı Brezilya'da Mart ayında et skandalı patlak vermişti.2 yıl süren soruşturma sonucunda Brezilyalı yetkililer, ülkenin en büyük et üretim tesislerinin de içinde bulunduğu 30 kadar tesisi, bozuk ya da standartları karşılamayan et satmakla suçlamıştı. Savcılar, sağlık müfettişlerinin standartları karşılamayan etlere, rüşvet karşılığında onay verdiğini de iddia etmişti. Ardından aralarında Çin, Hong Kong, Mısır ve Şili'nin de bulunduğu bazı ülkeler Brezilya'dan et alımına büyük kısıtlamalar getirdi.

ABD ise o dönemde ithalatı durdurmak yerine, Brezilya'dan gönderilen et ürünlerine yeni kontroller getirdi. Bakanlığın açıklamasına göre, dünyanın geri kalanından ABD'ye ithal edilen etlerin ortalama yüzde 1'i denetimi geçemiyor.

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