ABD: Bosna'da barış anlaşmasını baltalayanlara yaptırım uygulanabilir

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1995'te imzalanan barış anlaşmasının arabulucularından olan ABD, Bosna Hersek'te devlet kurumlarından çekilenlere veya anlaşmanın istikrarını bozanlara yaptırım uygulanabileceğini ifade etti.

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Ekim ayında Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Sırp üyeleri adli, idari ve mali devlet kurumlarından çekme kararı aldı. 12 Ekim’de Dodik, Bosna yargısı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin Sırp Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermesini yasakladı; Kasım ayının sonuna kadar bunların yerini sadece Sırplardan oluşan kurumların alacağı belirtildi. Dodik'in kendi ordularını Bosna ordusundan ayırma ile ilgili açıklamalarının ardından bir iç savaş çıkmasının gündemde olduğu konuşulmaya başlanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bosna Hersek'in üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerine gönderdiği mektupta, "ABD, devlet kurumlarından tek taraflı bir şekilde çekilmek veya Dayton Anlaşması'nı başka şekilde istikrarsızlaştıracak adımlara uygun şekilde yanıt verileceğini; yaptırım uygulanabileceğini vurgular" yazdı.

Blinken, mevcut durumunda Balkan ülkesine Avrupa'nın da bakışını değiştirebileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile dün yaptığı görüşmede ABD'nin Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini belirtti.