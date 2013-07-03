ABD borsası NASDAQ, BİST'e ortak oldu

Amerikan Teknoloji Borsası NASDAQ, Borsa İstanbul'un (BİST)yeni ortağı oldu. İki grup arasında protokol bugün imzalanıyor. Nihai imza ise Eylül ayında atılacak.

Dünyada 24 borsa yöneten NASDAQ Borsa İstanbul'a ortak oldu. NASDAQ ayrıca 50 ülkede 70 borsaya teknoloji desteği veriyor.

Borsa İstanbul ve NASDAQ bugün protokol imzalıyor. Nihai imzalar Eylül ayında atılacak.

En büyük borsa şirketlerinden biri

hurriyet.com.tr’nin haberine göre, Borsa İstanbul'un yabancı ortaklara satılması planlanan şirkete ait yüzde 41'lik hissenin büyük bölümünün NASDAQ OMX Grubu'na satılması bekleniyordu.

Bünyesinde 24 borsa, 5 saklama kuruluşu ve 3 takas kuruluşu bulunduran NASDAQ OMX dünyanın en büyük borsa şirketlerinden biri.

NASDAQ’ın Borsa İstanbul’un alacağı stratejik ortak için aradığı ‘küresel ölçekli ve teknoloji sağlayıcı’ kriterlerine en yakın adaylardan biri olduğu görülüyordu.

İlk elektronik işlemi gerçekleştirmişti

NASDAQ OMX grubunun kökleri 1790'da kurulan ilk borsaya kadar gidiyor. Borsacılık alanında pek çok ilke imza atan NASDAQ OMX 1971 yılında ilk elektronik işlemi yapan borsa olmuştu. Dünyada 10 işlemden birini gerçekleştiren NASDAQ OMX grubu dünya çapında 24 borsaya sahip.