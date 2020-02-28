ABD borsaları 2008 krizinden sonra en kötü haftasını yaşadı

Koronavirüs salgınının dünya genelinde hızla yayılmaya devam etmesi piyasalardaki satış baskısını artırıyor. Virüs kaynaklı endişelerin etkisiyle ABD borsaları üst üste 4. günde de değer kaybederken; dünkü işlemlerde kayıplar yüzde 4,5 seviyelerine ulaştı.



ABD endekslerinin, 2008 finansal krizinden sonra en kötü haftasını yaşadığını belirtiyor. ABD'de yaşanan sert düşüşlerin etkisiyle güne başlayan Asya borsalarında ise kayıplar yüzde 3'ün üzerine tırmandı.

Dünya gazetesinin haberine göre; Asya borsalarında ise Japonya’nın Topix Endeksi yüzde 3,2; Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2,8; Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 3,2; Güney Kore Kospi Endeksi yüzde 2,9 geriledi.

Petrol fiyatları 50 dolara geriledi

2020'nin ilk günlerinde 70 doların üzerini gören brent petrolün varil fiyatı psikolojik sınır olan 50 dolara kadar geriledi. Bu fiyat hareketleri son 2 ayda petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 değer kaybettiği anlamına geliyor.



Bu sabah itibarıyla brent petrolün varil fiyatı son 24 saatte yüzde 2,5 civarı değer kaybıyla 50,30 dolardan işlem görüyor.