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Ekonomi

ABD borsaları dünkü kayıplar sonrası düşüşle açıldı

Borsalar dünkü sert düşüş sonrası yeni güne de kayıpla başladı

06 Şubat 2018 20:59

Dow Jones %1.8 düşerken S&P 500 Endeksi %1.6, Nasdaq Endeksi %1.4 düşüşle güne başladı, ardından kaybını telafi ederek %0.1 yükseldi. Nasdaq yıllık bazdaki kazançlarını da tersine çevirdi. 

Bloomberg'ün haberine göre, S&P ve Nasdaq Endeksleri böylece 4. günü de düşüşle tamamlamaya hazırlandı. Fed'in faiz artışı konusunda beklenenden daha agresif olacağı beklentisi ve istihdam verisinin tahminlerin üzerinde gelmesi satışları tetikledi. 

Dow Jones Endeksi dün 1.175,00 puan (yüzde 4,60) azalarak 24.345,96 puana gerilemiş ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetmişti. 

Diğer endeksler de sert düşüşle kapanırken ABD piyasalarında yaşanan bu sert satış dalgası Avrupa ve Asya piyasalarına da bugün sirayet etti. 

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