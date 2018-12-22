ABD borsaları 2008 krizinden bu yanaki en büyük haftalık kaybı yaşadı

ABD'nin önde gelen üç borsası, haftalık bazda son 10 yılın en büyük kayıplarından birini yaşadı.

Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi bir haftada yüzde 8.36 değer kaybetti. Bu Nasdaq'ın Kasım 2008'den bu yana yaşadığı en sert düşüş.

Haftayı yüzde 6,8'lik düşüşle kapatan Dow Jones Endüstri endeksi 2008'den bu yana yüzde olarak en büyük haftalık kaybını yaşadı.

S&P 500'de de bir haftada yüzde 7'lik bir düşüş oldu.

Facebook ve Twitter hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kaybederken, Amazon hisselerinde yüzde 5, Apple ve Microsoft hisselerinin değerinde de yüzde 3'ten fazla düşüş yaşandı.

Artan faizler, Çin ile yaşanan ticari gerilim...

Düşüşte Çin ile yaşanan gerilim, faiz oranlarının artırılması ve Beyaz Saray ile Kongre arasındaki bütçe anlaşmazlığı etkili oldu.

Yatırımcılar, ABD'de ve küresel ölçekte büyümede görülen yavaşlama gibi şirket kârlarını etkileme potansiyeli olan bazı faktörler nedeniyle hisselerini elden çıkarıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) hafta başında faiz oranlarını yeniden artırmış ve artışın yavaş da olsa gelecek yıl da süreceğinin sinyalini vermişti.

Fed ayrıca gelecek yıl için öngörülen ekonomik büyüme tahminini de yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e indirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları danışmanı Peter Navarro'nun dünyanın en büyük ekonomi gazetesi Nikkei'ye yaptığı açıklamada ABD ile Çin arasındaki gerilimi azaltacak kalıcı bir ticaret anlaşması yapılmasının güç olduğunu belirtmesi de ABD borsalarının düşüşünde etkili oldu.