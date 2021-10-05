ABD, borçlarını zamanında ödeyemeyebilir; Biden, "Ekonomimize bir meteor yaklaşıyor" dedi

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ABD Başkanı Joe Biden, "pervasız" dediği Cumhuriyetçileri ülkeyi tarihi bir borcun altına sokmakla suçlayarak, "Ekonomimize çarpmak üzere bir meteor geliyor" dedi.

ABD'de federal hükümetin alabileceği borç konusunda bir kotası bulunuyor ve bu kota sadece yasama organı Kongre tarafından yükseltilebiliyor. ABD Hazine Bakanlığı 28.4 trilyon dolarlık kotanın yükseltilmemesi durumunda ABD'nin borçlarını ödeyemeyeceğini ifade etti. ABD, bu durumda modern tarihte ilk kez borçlarını zamanında ödeyemeyebilir.

Cumhuriyetçiler, kotanın artırılması için getirilen tasarıyı Senato'da iki kez önledi. Muhafazakarlar, Demokratların gerekli mevzuatları yerine getirerek değişikliği tek başına yapabileceğini savunuyor.

Pazartesi günü birçok kanaldan canlı yayınlanan bir konuşma yapan Biden, "Borçları ödeyemememiz kendi vücudumuza açtığımız bir yara olur ve ekonomimizi uçurumdan düşürür. Buna rağmen Cumhuriyetçiler kotayı yükseltmiyor" dedi. ABD lideri borcun kendi politikalarıyla ilgili olmadığını, bazılarının halefi Donald Trump'ın döneminden kalma olduğunu savundu.

"Cumhuriyetçiler sadece işini yapmayı reddetmekle kalmıyor" diyen Biden, "Güçlerini bizim işimizi yapmamızı önlemek için kullanıyorlar; ekonomimiz için yıkıcı olacak bir olayı durdurmamıza izin vermiyorlar. Bu bence iki yüzlü, tehlikeli ve çok çirkin. Engellemeleri ve sorumsuzlukları sınır bilmiyor; özellikle pandemiden kurtulmaya çalıştığımız şu dönemde" diye devam etti.

Biden, "ABD ekonomisine bir meteorun çarpmak üzere olduğunu" ifade etti.

Trump döneminde Demokratlar, borç kotasının yükseltilmesi için 3 defa Cumhuriyetçi çoğunluğa destek vermişti.