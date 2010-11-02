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ABD, BOMBA UYARISI HABERLERİNİ YALANLADI ANKARA (A.A)

02 Kasım 2010 16:27

-ABD, BOMBA UYARISI HABERLERİNİ YALANLADI ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, hafta sonu İstanbul'da gerçekleşen bombalı saldırıyla ilgili olarak basın yayın organlarında yer alan bazı haberleri yalanladı. Büyükelçilik açıklamasında, ABD Büyükelçiliği ile İstanbul ve Adana'daki Konsoloslukların hafta sonunda hiçbir terör alarmı veya uyarısı yapmadığı, Türkiye'de bu tür saldırıların yapılacağı hakkında Amerikan vatandaşlarını uyarmadığı kaydedildi. ABD'de, yurtdışındaki vatandaşlarıyla güvenlik bilgilerinin paylaşılmasında "çifte standart olmamasını" temin etmek amaçlı kesin bir kanun olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Başka bir deyişle, basın haberlerinde ima edildiği şekilde Birleşik Devletler Hükümeti'nin küçük bir grup olan, Cadılar Bayramı (Halloween) partisine katılanları uyarması kesinlikle imkansızdır. Bu yanıltıcı haberler 31 Ekim'deki saldırının kurbanlarına saygısızlık yapmaktadır. Birleşik Devletler ve Türkiye, dünya genelinde terörizmle savaşta omuz omuza mücadele etmektedir. Aksini iddia etmek, ilişkimizin dayandığı esaslardan birine karşı yapılmış en kötü saldırıdır.  ABD Büyükelçiliği, bir kez daha bütün çalışanları adına masum vatandaşlara karşı yapılmış ve şiddetle eleştirilmesi gereken bu saldırının kurbanları için en içten kaygılarını ifade eder ve hepsine acil şifalar diler."

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