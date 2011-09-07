ABD BM'ye minnettar, Türkiye - İsrail ilişkilerinden kaygılı!

T24

'Kaygılıyız'



'İki ülkenin de seyrüsefer serbestisi var'

ABD ne yapıyor?



Filistin'in tanınması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Mavi Marmara baskınıyla ilgili BM soruşturma komisyonunun raporunu 'titiz ve profesyonel' bir çalışma olarak nitelendirdi.Nuland, günlük basın toplantısında, Palmer raporuna yönelik yorumunun sorulması üzerine, ABD'nin BM soruşturma komisyonun kurulmasını güçlü biçimde desteklediğini ve komisyonun şeffaf, bağımsız ve güvenilir bir soruşturma yapmasını istediklerini hatırlattı.''Komisyonun bu titiz ve profesyonel çalışmasından çok minnettarız'' diyen Nuland, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin son durumundan 'kaygılı' olduklarını söyledi.Bir soru üzerine, rapora ilişkin detaylara girmeyeceğini ama raporu desteklediklerini belirten Nuland, komisyonun 'titiz ve profesyonel bir çalışma yaptığını' tekrarladı.Raporun sonundaki, gelecekte olabilecek benzer olayların nasıl önlenebileceğine dair bazı önerilere özellikle dikkati çektiklerini belirten Nuland, ilgili tüm tarafları, bu önerilerini dikkate almaya ve iyi bir şekilde uygulamaya çağırdı.Sözcü Nuland, Türkiye'nin İsrail'e yönelik aldığı kararların sorulması üzerine, bu konudan kaygılı olduklarını söyledi.Aylardır müttefikleri olan Türkiye ve İsrail ile bu iki ülkenin ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalıştıkları ifade eden Nuland, ''Hala, iki ülkenin iyi ilişkilerine geri dönmesinin her ikisinin de yararına olduğuna inanıyoruz ve bu amaç doğrultusunda iki ülke ile çalışmaya da devam edeceğiz. Ancak, iki ülkenin ilişkilerinin mevcut durumundan kaygılıyız'' diye konuştu.Nuland, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in seyrüsefer serbestisini sağlamaya yönelik açıklamalarının sorulması üzerine de iki ülke arasındaki mevcut durumun tırmanışının azaltılabilmesi, tansiyonun düşürülebilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmelere terar geri dönülebilmesini umut ettiklerini vurguladı.Nuland, seyrüsefer serbestisinin hem Türkiye hem de İsrail için geçerli olduğunu ifade ederek, ''Ancak, (bu konuda) gelecekteki itilaflardan kaçınılmasını istiyoruz ve ABD'nin bu iki güçlü müttefikinin birbirleriyle iyi ilişkilerinin olduğu noktaya geri dönebilmelerini arzu ediyoruz'' dedi.İki ülkenin ilişkilerinin iyileştirilmesi için ABD'nin nasıl bir görüşme yürüttüğüne yönelik soru üzerine Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Paris'te ikili görüşme yaptığını hatırlattı.Bu görüşmenin ardından, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, devam niteliğinde bir görüşme yaptığını belirten Nuland, İsrail ile de son birkaç gündür bu ve diğer konularda birçok görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.Nuland, İsrail-Filistin konusunda, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik BM'de bu ay yapılacak genel kurulu hatırlatarak, tek taraflı eylemlere karşı olduklarını ve diğer müttefik ve ortaklarıyla bu tek yönlü eylemlerin desteklenmemesine yönelik görüştüklerini dile getirdi. Bu tür davranışların değil müzakerelerin istikrarlı bir barış getirebileceğini ifade eden Nuland, bu konudaki Türkiye'nin bir kampanya yürüttüğüne yönelik soru üzerine, bunun kaygı yarattığını söyledi.