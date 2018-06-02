ABD, BMGK'daki Filistin tasarısını veto etti

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

BMGK'nın geçici üyelerinden Kuveyt'in konseye getirdiği ve yaklaşık iki haftadır üzerinde pazarlıkların sürdüğü, dün oylaması ertelenen tasarı bugün konseyde oylamaya sunuldu.

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden ve İsrail'in Filistinlilere karşı güç kullanımını kınayan BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti. Tasarıya, Rusya dahil 10 ülke destek verirken konseyin daimî üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya çekimser kaldı.

Rusya'nın BM Daimî Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimî üyesinin karşı oy kullanması nedeniyle tasarı kabul edilmedi" dedi.

ABD'nin BM Daimî Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesi yaptığı konuşmada Kuveyt'in konseye getirdiği tasarıda Hamas'tan bir kez bile bahsedilmediğini bu tasarısın tek taraflı olduğunu söyledi.

Gazze'deki şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tutan ve Hamas'ın kınanması gerektiğini belirten Haley, barışı önemseyen bütün ülkelerin bu tasarıya karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Kuveyt'in sunduğu tasarıda, Filistin-İsrail çatışmasının taraflarına güç kullanmadan kaçınma çağrısı yer alıyordu. Aynı zamanda İsrail'in, barışçıl Filistinlilere karşı gerçek mermi dahil aşırı ve rastgele güç kullanması kınanıyordu. Belge ayrıca Gazze dahil İsrail'in işgalindeki topraklarda Filistinlilere korumanın sağlanması çağrısını içeriyordu.

ABD, örgütün 5 daimî üyesinden biri olarak veto hakkına sahip.