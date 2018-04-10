ABD: BMGK kararı ne olursa olsun yanıt vereceğiz

BM Güvenlik Konseyi Duma kentindeki kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili olarak acil toplandı. Oturumda ilk olarak BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura söz aldı. De Mistura, kimyasal saldırı iddialarının hızlı ve bağımsız bir biçimde açıklığa kavuşturulmasını istedi. BM temsilcisi, "Kimyasal saldırılar son derece endişe vericidir ve uluslararası hukukun da ihlal edilmesi anlamına gelir" diye konuştu. BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda hızlıca harekete geçmesi gerektiğini söyleyen De Mistura, "Durum yatışmıyor tam tersine tırmanıyor. Ülkedeki siviller bunun bedelini çok ama çok ağır ödedi" dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karin Pierce, Suriye'de yaşananların çok ciddi olduğunu belirterek, "BM Güvenlik Konseyi dikkat etmezse kimyasal silahların kullanılması savaşta olağan görülür ve bu, Ruslar da dahil BM Güvenlik Konseyi'nin tamamı için çok tehlikeli" diye konuştu.

Rusya: Saldırının çok şiddetli sonuçları olur

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia ise ABD'nin, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarıyla ilgili olarak Suriye Ordusu'na ait birliklere saldırmasının çok şiddetli sonuçları olacağı konusunda uyardı. "Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmedi" diyen Nebenzia, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) uzmanların hemen yarın Suriye'ye gitmesini talep etti. Nebenzia, Suriye'deki Rus birliklerinin uzmanlara kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Duma'ya kadar eşlik edebileceğini belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley konuşmasında, Güvenlik Konseyi harekete geçsin ya da geçmesin ABD'nin bundan bağımsız olarak Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap vereceğini söyledi. "Dünyanın adaleti görmesi gereken bir ana ulaştık" diyen Haley, "Tarih, BM Güvenlik Konseyi sorumluluklarını yerine mi getirecek yoksa Suriye'deki insanları koruma konusunda tamamen başarısız mı olacak bunu kayıtlara geçirecek" dedi. ABD temsilcisi, "Her helükarda ABD cevap verecektir" diye konuştu.

Öte yandan ABD Donanması'na bağlı USS Donald Cook destroyerinin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına ilerlediği bildirildi. Tomahawk füzeleri taşıyan geminin saldırı emrini yerine getirmek üzere pozisyon aldığı ileri sürüldü. ABD 2017 yılında Han Şeyhun'da sivillere sarin gazıyla saldırı düzenlendiği iddiası üzerine Suriye'deki bir havalimanını vurmuştu.

Trump: Suriye konusunda önemli kararlar verilecek

ABD Başkanı Donald Trump BM Güvenlik Konseyi oturumu öncesinde yaptığı açıklamada, Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili olarak ülkesinin kısa süre içinde harekete geçeceğini açıkladı. Trump kabine toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de "sivillere yönelik menfur saldırıyı" kınadığını belirterek "Suriye konusunda önümüzdeki 24-48 saat içinde önemli kararlar verilecek" dedi.

Bütün seçeneklerin masada olduğunu söyleyen Trump, "Şu sıralar durum analiz ediliyor. Askeri liderlerle de görüşüyorum. Suriye'deki korkunç saldırıyı Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi yaptı, bunu anlayacağız. Suriye için askeri, liderlerle görüşüyorum. Gün bitmeden karar vereceğiz" dedi.

AFP, dpa, Reuters / HT, EC

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