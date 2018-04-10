ABD: BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya yanıt verilecek

Suriye ordusunun Doğu Guta’nın Duma bölgesine düzenlediği hava saldırılarında zehirli klorin gazı kullanıldığı iddiasına yönelik Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Açıklamada "Duma'da saldırının yapıldığı yer incelemeye açılsın" çağrısında bulunuldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Rusya kimyasal silahlardaki sorumluluğuna ihanet etti" dedi.

"BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya yanıt verilecek"

Birleşmiş Milletler ABD Temsilcisi, "BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya yanıt verilecek" dedi.

Trump kabine toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de "sivillere yönelik menfur saldırıyı" kınadığını belirterek "Suriye konusunda önümüzdeki 24-48 saat içinde önemli kararlar verilecek" açıklamasında bulunmuştu.