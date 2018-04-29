ABD: BM'deki Kudüs oylamasında bize karşı oy verenleri not alacağız

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, BM Genel Kurulu'nda oylanacak ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını reddeden karar tasarısına destek veren ülkelerin Başkan Donald Trump'a bildireceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde tasarının ABD'nin vetosuyla reddedilmesinin ardından, konu bugün acil bir toplantıyla BM Genel Kurulu'nun önüne getirilecek.

Büyükelçi Haley, AFP Haber Ajansı'nın eline geçen BM büyükelçilerine yazdığı mektupta "Başkan oylamayı dikkatle izleyecek ve benden bize karşı oy veren ülkeleri bildirmemi istedi. Bu konudaki her bir oyu not edeceğiz" dedi.

Haley Twitter'da yaptığı paylaşımda da 193 üyeli genel kurulda yapılacak oylama sırasında "ABD isimleri alacak" dedi.

BM Genel Kurulu, Türkiye ve Yemen'in İslam İşbirliği Teşkilatı adına yaptığı acil toplantı talebi üzerine toplanacak.

Tasarı, Güvenlik Konseyi'nde reddedilenle benzer ifadeler taşıyor ve Kudüs'ün statüsü konusundaki herhangi bir kararın bir hukuki etkisi olmadığını ve geri çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

Güvenlik Konseyi'ndeki tasarıyı da Mısır sunmuş ve ABD dışındaki tüm ülkeler kabul oyu vermişti. Mısır'ın tasarısı gibi, Genel Kurul'un önüne gelecek tasarı metninde de Trump'ın kararından doğrudan bahsedilmiyor ve "Kudüs'ün statüsüyle ilgili son dönemde alınan kararlardan derin bir üzüntü duyulduğu" vurgulanıyor.

Filistinli Büyükelçi Riyad Mansour, tasarıya "ezici bir destek almayı" beklediklerini söyledi ve Kudüs'ün statüsünün İsrailliler ve Filistinliler arasında yapılacak görüşmelerle çözülecek bir sorun olduğunu vurguladı.

Mansour "Genel Kurul, veto kaygısı olmadan uluslararası toplumun ABD'nin tek taraflı tutumunu tanımayı reddettiğini söyleyecek" dedi.

Güvenlik Konseyi'nin tersine, BM Genel Kurulu'nda hiçbir ülkenin karar tasarılarını veto etme hakkı bulunmuyor.

Beşi daimi olmak üzere 15 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada, ABD'nin müttefikleri İngiltere, Fransa, İtalya Japonya ve Ukrayna'da kabul oyu vermişti. ABD Büyükelçisi Haley bu oylamanın ardından da 14 kabul oyuna karşılık ABD'nin karşı oyuyla reddedilen tasarının "bir hakaret" olduğunu söylemiş ve "unutulmayacağı" uyarasında bulunmuştu.

İsrail 1967 savaşında Doğu Kudüs'ü ele geçirmiş ve Kudüs'ü bölünmez ve ebedi başkenti olarak kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin daha önce aldığı kararlarda İsrail'e 1967 savaşında ele geçirip, işgal altında tuttuğu topraklardan çekilme çağrısı yapılmıştı.