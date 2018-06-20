ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden çekildiğini duyurdu. Ayrılma kararını sert ifadelerle gerekçelendiren Haley, konseyi "iki yüzlü ve kendine hizmet eden" bir organizasyon olarak nitelendirdi. "Konseyin insan hakları ile alay ettiğini ve adını hak etmediğini" ifade eden Haley, konseyin "kronik bir şekilde İsrail'e karşı önyargılı olduğunu" söyledi.

Washington'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Haley, Konsey içerisinde bulunan Çin, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu kaydeden Haley, konseyin İsrail'e karşı ise ön yargısının olduğunu söyledi. "Konseyin kronik bir İsrail ön yargısı var" diyen Haley, konseyin bünyesi içerisinde yapacağı yenilikler sonrasında ABD'nin tekrar katılabileceğini kaydetti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley daha önce de BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkma tehdidinde bulunmuştu. Haley üyeleri arasında Venezuela, Küba, Çin, Burundi ve Suudi Arabistan gibi insan hakları ihlalleri yapan ülkelerin olduğunu belirttiği Konsey'in bir "siyaset, ikiyüzlülük ve bahane forumu” olduğunu söylemişti.

ABD merkezi Cenevre'de olan konseyi İsrail karşıtı olmakla suçluyor ve konseyde reform yapılmasını istiyordu. 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi üye ülkelerde insan haklarına riayet edilip edilmediğini denetliyor.

ABD 2006 yılında kurulan organizasyona katılmayı Georg W. Bush'un başkan olduğu dönem reddetmişti. Barack Obama'nın iktidara geldiği 2009 yılında ABD konseye üye olmuştu. Trump'ın başkanlığı döneminde ABD Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan ayrılmış, Birleşmiş Milletler fonunu kesmiş ve BM'nin desteklediği Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacağını duyurmuştu.