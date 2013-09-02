'ABD bize kimyasala kanıt diye harita gösterdi'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGIMO) yaptığı konuşmada ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki kanıtların ikna edici olmadığını söyledi.

Suriye rejiminin Şam’ın çevre bölgesinde kimyasal silah kullanarak binin üzerinde sivilin ölümüne neden olduğu yönündeki iddialara cevap veren Lavrov, “Evet, bize bir kısım coğrafi harita ve isimlerin bulunduğu bir şeyler gösterdiler. Orada bir çok kuşku var ve tutarlı değil. İnternette yer alan görüntülerle ilgili de bir çok uzmanın ciddi şüpheleri var. Bu bizi ikna etmiyor” dedi.

Kanıt olarak sunulanlarda gerçekler olmadığını savunan Lavrov, “Önceden bildiğimiz konular üzerine konuşuluyor. Olaylarla ilgili daha fazla detay sorulduğunda, tüm bunların gizli olduğunu ve bize gösteremeyeceklerini söylüyorlar. Bu uluslararası işbirliğini sağlamak için yeterli kanıt yok anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

ABD ’li meslektaşı John Kerry’nin açıklamalarını değerlendiren Lavrov, “Rusya’nın reddedilemez kanıtlara ikna olmadığı” yönündeki açıklamaları çok garip bulduğunu söyledi.

ABC televizyonuna konuşan Kerry, Suriye hükümetinin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair kanıtları Rusya’ya sunduklarını, ancak Moskova’nın ikna olmadığını ifade etti. Kerry dün yaptığı açıklamada, “Rusya’ya bilgilendirme toplantısı teklif ettik. Rusya’ya uzmanlarımızı göndererek kanıtları sunduk. Moskova ise bunu tanımamayı tercih etti” dedi.

Lavrov konuşmasında Libya’dan çıkarılan silahların kaçak yollarla Ortadoğu ve Kuzey Afrika ’da 20 kadar ülkeye taşındığını kaydetti.