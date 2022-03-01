ABD, Birleşmiş Milletler'de görev yapan 12 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

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ABD, Birleşmiş Milletler'de görev yapan 12 Rus diplomatı 'ulusal güvenlik' endişeleri nedeniyle sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirdi.

ABD misyonu, bu 12 diplomatın 'istihbarat çalışanı' olarak görev yaptığını ve "ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak şekilde ajanlık yaptığını" belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, diplomatlara 7 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin söylendiğini belirtti. Nebenzia, "diplomatik bir uygulama" olduğu için karşılık vereceklerini belirtti.

Nebenzia, konuyu BM Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'daki insani durum hakkındaki oturumunun başlangıcında gündeme getirdi. Rus Daimi Temsilci, ABD'nin hamlesinin "saldırganca" olduğunu ve ev sahibi olarak sorumluluklarını ihlal ettiğini belirtti. BM'nin merkezi New York'ta bulunuyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills ise, "Bu diplomatlardan diplomat olarak sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayan şeyle yaptıkları için ülkeden ayrılmaları istendi" dedi.

Mills, bu kişilerin ulusal güvenliğe zarar verebilecekleri gerekçesiyle sınır dışı edildiklerini, bunun da BM merkezi anlaşmasına uygun olduğunu ifade etti.