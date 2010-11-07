ABD birçok Avrupa ülkesinde gizli istihbarat örgütü kurdu

T24 - ABD’nin, dünyanın birçok ülkesinde, hükümetlerin bilgisi dışında, bilgi toplamak gerekçesiyle istihbarat birimleri kurduğu ortaya çıktı. Norveçli polis ve istihbarat şeflerinin de görevlendirildiği “paralel gizli servis”in yüzlerce Norveç vatandaşını yakın takibe aldığının anlaşılmasından sonra Norveç Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı “Bu gizli izleme olayından haberimiz yok” şeklinde açıklama yaptı. Oslo’daki ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Tim Moore da uzun bir süredir bu tür operasyonların birçok ülkede yapıldığını doğruladı.

“Surveillance Detection Unit” (SDU) olarak bilinen istihbarat birimi ile ilgili ayrıntılı bir haber yapan Frankfurter Rundschau ise aynı türden bir örgütlenmenin Berlin’de de kurulduğunu belirtti. Amerikan Büyükelçiliği, “Alman yetkililerle sıkı bir işbirliği içinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Yeşiller Partisi’nden Christian Ströbele, dehşete düştüğünü belirterek Alman polisinin bile açıkça “tehlikeli kişiler” listesine alınmayan insanlarla ilgili bilgi toplayamayacağını söyledi.

Norveç’ten Almanya’ya sıçrayan ve hükümetlerin bilgisi dışında Amerikan temsilciliklerini koruma gerekçesiyle kurulduğu açıklanan “yedek gizli servis birimleri” Avrupa ülkelerini tedirgin etti. Oslo’dan sonra Berlin’de de bu tür birimlerin bilgi topladığı iddia ediliyor.

ABD’nin, dünyanın birçok ülkesinde, yerel hükümetlerin bilgisi dışında, Amerikan temsilciliklerinin güvenliğine yönelik bilgiler toplamak amacıyla “paralel” istihbarat birimleri kurduğu haberi Norveç’te yankı uyandırdı. Norveç’te patlak veren ve merkezi hükümet bilgilendirilmeksizin bazı eski Norveçli polis ve istihbarat şeflerinin de görevlendirildiği “paralel gizli servis” benzeri bir Amerikan biriminin, Berlin’de de faaliyette bulunduğu ileri sürüldü. Bu arada, Norveç hükümetinden sonra, Federal Almanya İçişleri Bakanlığı da “Böyle bir birimin varlığından bizim haberimiz yok” açıklamasında bulundu. Norveç’te hafta içinde gündeme gelen skandal, 2001’deki ikiz kuleler saldırısından bir süre önce, 2000 yılında 15-20 kişilik bir grup Norveçli eski üst düzey güvenlik yetkilisiyle Amerikalı istihbaratçıların kurduğu bir birimin, Amerikan temsilciliklerinin yakınında bulunan yüzlerce Norveç vatandaşını yakın takibe aldığı iddiasıyla ilgili. Olay üzerine Norveç Adalet Bakanı Knut Storberger ve Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store, “Bu gizli izleme olayından haberimiz yok” şeklinde açıklama yaptılar.



‘Anlaşarak yaptık’

Bunun üzerine Washington’daki Dı-şışleri Bakanlığı Sözcüsü, bu faaliyetlerin Norveçli yetkililerle anlaşarak yapıldığını yineledi. Oslo’daki ABD Büyükelçiliği sözcüsü Tim Moore da uzun bir süredir bu tür operasyonların birçok ülkede yapıldığını doğruladı.

Ne var ki Oslo’daki hükümet çevrelerinin bilgilendirilmediğinin ortaya çıkmasının ardından, Federal Almanya’nın etkili gazetelerinden Frankfurter Rundschau’nun araştırmaları, Berlin’de de Amerikalıların benzer bir istihbarat birimini faaliyete geçirdiğini ve bundan Alman hükümetinin haberi olmadığını gösterdi.



Görev alanı temsilciliklerin çevresi

“Surveillance Detection Unit” (SDU) olarak bilinen istihbarat biriminin Berlin’de Amerikalı ve Alman güvenlik uzmanlarının çalıştırıldığı bir istihbarat birimi kurduğunu ileri süren Frankfurter Rundschau, bu birimin Amerikan kuruluşlarının çevresindeki kuşkulu şahısları izlediği ve amacının, bu kuruluşlara yönelik terör saldırılarını önlemek olduğunu bildirdi.

Berlin’deki Amerikan Büyükelçiliği, “Temsilciliklerimizin güvenliğini garantiye almak için Alman yetkililerle sıkı bir işbirliği içinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeşiller Partisi milletvekili Christian Ströbele, bu bilgiler karşısında dehşete düştüğünü belirterek, Alman polisinin bile açıkça “tehlikeli kişiler” listesine alınmayan insanlarla ilgili bilgi toplayamayacağını hatırlattı. Ströbele, hükümetin parlamentoya açıklama yapmasını istedi.