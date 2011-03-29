-ABD, BİNGAZİ'YE TEMSİLCİ ATADI KAHİRE/LONDRA (A.A) - 29.03.2011 - ABD'nin, Libya'nın Bingazi kentine temsilci atadığı belirtildi. El Cezire televizyonunun haberine göre Libya Ulusal Geçiş Konseyi, ABD'nin, muhalifler tarafından Bingazi'de oluşturulan geçici konsey için temsilci atadığını bildirdi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Bu arada Amerikalı üst düzey bir yetkili, diplomat Chris Stevens'ın "çok yakında" Bingazi'ye gönderileceğini, bunun Libya muhalefetiyle bir iletişim kanalı oluşturmak olduğunu kaydetti. Fransa'nın da Libya'daki muhaliflerin kalesi olan Bingazi kentine, geçiş konseyi ile diplomatik ilişkileri oluşturması için özel temsilci gönderdiği belirtildi. Diplomatik bir kaynak, ''Fransa özel bir temsilci gönderdi. Şu anda orada'' dedi. Kaynak, temsilcinin adının Antoine Sivan olduğunu kaydetti.