-ABD: BİLİMADAMINDAN ÖNEMLİ BİLGİLER ELDE ETTİK WASHINGTON (A.A) - 14.07.2010 - Amerikalı yetkililer, İran'ın "ABD tarafından kaçırıldı" dediği, ABD'nin ise "kendi rızasıyla ABD'ye geldi ve ayrıldı" dedikleri nükleer bilimci Şahram Emiri'den "yararlı bilgiler elde ettiklerini" belirttiler. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Reuters'ın sorusunu yanıtlarken, "Biz Emiri'den yararlı bilgiler elde ettik ve İranlılar onu aldı. Kimin daha iyi bir iş yaptığına siz karar verin" dedi. Yetkili, elde ettiklerini belirttiği bilgiler hakkında ayrıntıya girmedi. ABD'deki Pakistan Büyükelçiliğinin İran bölümüne sığındığı bildirilen Şehram Emiri'nin İran'a gitmek üzere ABD'den ayrıldığı bildirilmişti.