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ABD: Bilgiler, Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiğini gösteriyor

"Hava sahası ihlalinden önce Türklerin Rus pilotu defalarca uyardığını ve yanıt alamadıklarını biliyoruz"

01 Aralık 2015 00:43

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Türkiye sınırında düşürülen Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair kanıtlar bulunduğunu bildirdi.

Günlük basın toplantısında, Rusya ait SU-24 tipi uçağın Türk hava sahasını ihlal ettiğinin kanıtlarla desteklenip desteklenmediğine dair soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, "Türkiye ve kendi kaynaklarımızdan kanıtları içeren bilgiler, Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiğini gösteriyor" dedi.

"Hava sahası ihlalinden önce Türklerin Rus pilotu defalarca uyardığını ve yanıt alamadıklarını biliyoruz" diyen Trudeau, ABD Başkanı Barack Obama ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Türkiye'nin topraklarını ve hava sahasını savunma hakkını desteklediklerini vurguladı ve Türkiye ile Rusya'nın konu hakkında diyalog kurmasını ve gerilimi düşürmelerini istediklerini söyledi.

 

"Önemli olan gerilimin düşürülmesi
ve diyalog kurulması"



Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerry'nin de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bu konuda görüştüklerini hatırlatan Trudeau, "Önemli olan gerilimin düşürülmesi ve diyalog kurulması" ifadesini kullandı.

Trudeau, hem ABD'nin hem de NATO'nun Rusya'nın Türk hava sahasını ihlalleri hakkında endişelerini dile getirdiğini kaydederek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin egemenlik hakkını destekliyoruz" dedi.

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