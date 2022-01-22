ABD, Biden ve Putin'in Ukrayna'yı görüşmesini istiyor

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ABD; Rusya, Ukrayna sınırındaki asker yığınağını sürdürürken ve diplomatik görüşmelerde beklenen ilerlemenin sağlanamamasıyla Avrupa'da yeni bir savaşı önleyebilmek amacıyla başkanlar Joe Biden ve Vladimir Putin arasında bir zirve ayarlanmasını teklif etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington ve müttefiklerinin gelecek hafta Rusya'nın taleplerine yazılı bir şekilde karşılık vereceğini belirtirken, Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavov ile yaptığı görüşmeden sonra NATO'nun kapılarının doğu ülkelerine kapanmayacağı konusundaki duruşlarını tekrar vurguladı.

Moskova, Ukrayna'ya NATO üyeliği kapısının kapatılmasının yanı sıra NATO'nun 1997 sınırlarına dönmesini istemişti. Bu talep doğrultusunda geçmişte Demir Perde'nin doğusunda kalan ve NATO'ya 1997'den sonra katılan Bulgaristan ve Romanya konusunda ne yapılmasının istendiği soru işaretleri oluşturmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı dün, bu talep doğrultusunda Bulgaristan ve Romanya'dan tüm NATO asker, silah ve askeri teçhizatlarının çekilmesini istediklerini ifade etmişti.

Blinken, cuma günü Lavrov ile yaptığı görüşmenin "içten ve yapıcı" olduğunu belirtirken görüşmelerin en yüksek seviyede devam etmesi gerektiğini belirtti.

"İki başkanın buluşması, konuşması, temas kurması ve başlıkları ileriye taşımaya çalışması üretken olacaksa bunu isteriz" diye Blinken, "Biz bunu yapmaya hazırız" dedi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada temasları, "yapıcı ve kullanışlı" diye nitelendiren Lavrov, "Doğru yolda mıyız değil miyiz bilmiyorum" dedi.