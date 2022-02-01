ABD, Belarus'taki devlet çalışanlarının ailelerinin ülkeyi terk etmelerini emretti

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı iddia edilirken ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Sovyet ülkesi Belarus'taki tüm devlet çalışanlarının ailelerinin ülkeyi terk etmesini emretti.

Dışişleri'nin kararı; ABD ve Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ateşli bir şekilde tartıştıktan ve Washington Rus oligarkları yaptırımlarla hedef almakla tehdit ettikten saatler sonra duyuruldu.

Pazartesi günü yayımlanan seyahat uyarısında, "Belarus'taki tüm ABD devlet çalışanlarının ailelerinin ülkeden ayrılması emredildi" ifadeleri yer aldı.

ABD, aynı zamanda "hukukun keyfi olarak uygulanması, gözaltı riski ve Rusya ile yaptığı asker yığınağı" nedeniyle vatandaşlarının Belarus'a seyahat etmemesi gerektiğini belirtti.

ABD, gelecek haftalarda Belarus'ta 30 bin Rus askeri bulunduracağını ve ülkede şu an 5 bin Rus askeri bulunduğunu savundu.

Uzmanlar, Rusya'nın doğunun yanı sıra kuzeyden de Ukrayna'ya saldırabilmek için Belarus'a asker gönderiyor olabileceğini savunuyor.

Rusya, Ukrayna sınırının yakınlarına 100 bin kadar asker yığdı.