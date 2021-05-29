ABD, Belarus hükümetindeki önemli isimlere yönelik yaptırımlar hazırlıyor

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ABD'de Biden yönetimi Minsk'te bir uçağın zorla indirilmesi ve içindeki gazetecinin kız arkadaşıyla birlikte gözaltına alınmasının ardından Belarus hükümetinin önemli isimlerine yönelik yaptırımlar hazırlamaya başladıklarını belirtti.

Cuma günü Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ayrıca ABD'nin Washington ve Minsk arasında iki ülkeye nakliye uçaklarının birbirinin hava sahasını kullanma imkanı veren anlaşmayı iptal ettiklerini söyledi. Psaki, Lukaşenko hükümetine karşı başka adımlar da atılacağını vurguladı.

Psaki, Minsk'e 23 Mayıs'ta yaşanan olaylar için güvenilir bir soruşturma yürütme çağrısında bulundu.

Sözcü, ABD'nin Avrupa Birliği ve diğer müttefikleriyle birlikte Belarus yönetimindeki isimlerden oluşan bir yaptırım listesi hazırladığını ifade etti. Psaki listenin Lukaşenko hükümetinin "insan hakları ihlalleri ve yozlaşmaya bulaşmış" isimlerinden oluşacağını ifade etti.

AB, Belarus'a "rota değiştirmesi" durumunda 3 milyar Euro destek yapacağını belirtti.