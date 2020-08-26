ABD, bazı illerin seyahat uyarısını aşağı çekti; Türkiye genelini sabit tuttu

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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahat uyarısını 3. seviyede tutarak vatandaşların ülkeye zorunlu seyahatlerini gerçekleştirebileceklerini belirtti. Ayrıca kararda, Türkiye'de gidilmesi tavsiye edilmeyen il sayısı 13'ten 2'ye indirildi.

Uyarıda Türkiye'nin Avrupa'nın çoğuna benzer şekilde 3. seviye sağlık danışmanlığı hizmetine sahip olduğu belirtilirken, Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve zorunlu olmadıkça vatandaşların Türkiye'ye gitmemesi söylendi. Pandemiden önce uyarının 2. seviyede olduğu hatırlatıldı.

Türkiye'de seyahatin tavsiye edilmediği il sayısının 13'ten 2'ye düşürüldüğü belirtilirken, Şırnak ve Hakkari kentleri ile Suriye sınırına 10 kilometre mesafedeki herhangi bir alanın '4. Seviye: Seyahat Etmeyin' uyarısını kapsadığı açıklandı.

Daha önce listede olan illerin Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van olduğu hatırlatıldı.

ABD'de 6 milyona yakın Koronavirüs vakası bulunurken, Covid-19 nedeniyle 182 binden fazla insan hayatını kaybetti.