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ABD bayraklı yatta 62 kaçak yakalandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyon düzenlediği ABD bayraklı 'Patroclos' adlı yatta, Suriye uyruklu 62 kaçak yakalandı

30 Ekim 2017 18:59

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyon düzenlediği ABD bayraklı \'Patroclos\' adlı yatta, Suriye uyruklu 62 kaçak yakalandı.
Bir istihbaratı değerlendiren Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, bu sabaha karşı, Çanakkale Boğazı\'nın Karanlık Liman mevkiinde, ABD bayraklı \'Patroclos\' adlı yata operasyon düzenledi. Yatta 14\'ü kadın, 22\'si çocuk olmak üzere toplam 62 Suriyeli kaçak yakalandı. Kaçakları Yunan adalarına götürme vaadinde bulunan Ukraynalı organizatörler 24 yaşındaki Y.B., 25 yaşındaki D.B. ve 29 yaşındaki V.C. gözaltına alındı.
Yeniköy Balıkçı Barınağı\'na çekilen ABD Bayraklı yata ele konuldu. Gözaltına alınan Ukraynalı 3 organizatör. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ifadeleri alındıktan sonra jandarmaya teslim edileceği öğrenildi. Kaçaklar ise, Ayvacık\'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne gönderilecek.

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