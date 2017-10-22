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ABD bayraklı yata operasyon: 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi

22 Ekim 2017 03:12

Çanakkale'ye ABD bayraklı bir yatla Yunanistan'dan getirilen 300 kilo skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan yatla, Ezine İlçesi Dalyan bölgesine uyuşturucu madde getirildiğini ve piyasaya sürüleceğini öğrenince bu sabah harekete geçti. Uyuşturucunun yüklü olduğu ABD bayraklı 'Deep İsland' adlı, Geyikli'de konuşlu yata operasyon yapıldı. Şüpheliler yattan uyuşturucuyu indirirken, jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Takip sonucu A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yatın dışında iki otomobil ve bir minibüse el konuldu. Yapılan kontrolde yatta 300 kilo skunk adlı uyuşturucu madde bulundu. Yat, sahil güvenlik ekiplerince Geyikli İskelesi'ne çekilerek bağlandı. Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Skunkun esrardan 4-5 kat daha güçlü etkiye sahip olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

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