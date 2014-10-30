'ABD bayraklı Peşmerge üniforması kabul edilemez'

Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren peşmergelerden birinin kolundaki ABD bayrağı ve göğsündeki "ABD ordusu" yazılı üniforma konusunda açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye 'ye giren peşmergelerden birinin kolundaki ABD bayrağı ve göğsündeki "ABD ordusu" yazılı üniforma konusunda açıklama yaptı.

Yaver, "Amblem biçiminde başka bir devletin bayrağının, peşmerge üniformasının omzuna veya göğsüne yapıştırılmasına kesinlikle izin verilmemektedir. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. O üniformayı söz konusu peşmergenin kendisi temin etmiştir. Bizim bu konuya ilişkin tavrımız nettir" dedi.