ABD bayrağı yakılarak hizmetten kaldırıldı

ADANA,(DHA)- ADANA\'daki İncirlik Üssü\'nde bulunan ABD Hava Kuvvetleri 39\'uncu Hava Kanat Komutanlığı\'nda görevli askerler, uzun yıllar kullanılan ABD bayrağını törenle yakıp, hizmet dışı bıraktı.

ABD ordusunun \'Bayrak yere değmez\' sloganıyla gelenek haline getirdiği törenle, ABD bayrağı hizmetten kaldırıldı. Uzun süre kullanımda olması nedeniyle eskiyen bayrağın kötü amaçlarla kullanılmaması için simgesel olarak gereken saygı gösterildi. Askerler, önce bayrağın üzerinde bulunun 13 şeridi kesti, ardından mavi zeminde bulunan 50 eyaletin temsil edildiği 50 yıldız ayrıldı. Daha sonra kesilen şeritler törenle yakıldı. Amerikan Onur Muhafızları, ise yanan bayrağa selam durdurarak, ülkeye bağlılık yemini ederek töreni tamamladı.

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