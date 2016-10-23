ABD Başkonsolosluğu'ndan vatandaşlarına güvenlik uyarısı!

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, aşırılıkçı grupların Türkiye'de bulunan Amerikalılara veya diğer yabancılara yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceği yönünde vatandaşlarını uyardı.

Söz konusu atağın, silahlı saldırı, kaçırma, bombalama veya başka bir şiddet eylemi şeklinde vuku bulabileceğine dikkat çeken ABD Başkonsolosluğu, vatandaşlarının Batılıların sıklıkla bulunduğu veya ikamet ettiği alanlarda kişisel güvenlikleri konusunda daha dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Başkonsolosluk, halka açık merkezi alanlarda da daha dikkatli bulunulması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkonsolosluğu'ndan yapılan uyarıda alınabileek güvenlik önlemleri şöyle sıralandı:

Türkiye'nin güneyinde Suriye sınırına yakın olan bölgelerde, özellikle büyük şehir merkezlerine seyahat etmekten kaçının.

Büyük kalabalıklardan ve popüler turistik alanlardan kaçının.

Kamusal alanları özellikle turistlerin uğrak alanlarını ziyaret ederken daha dikkatli olun.

Politik toplantı ve organizasyonlardan uzak durun.

Yerel otoritelerin acil durum talimatlarını takip edin

Güvenlik önlemlerinin alındığı otellerde kalın

Yerel medyayı takip edin.

ABD Başkonsolosluğu tarafından paylaşılan İngilizce uyarı metnine ulaşmak için tıklayınız...