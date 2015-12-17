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ABD Başkonsolosluğu'nda yine alarm

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na intihar saldırısı planladığı iddiasıyla aranan IŞİD'li Muhammed Raghil Al Hardani yakalanmıştı

17 Aralık 2015 11:54

ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda ‘canlı bomba’ tehdidi nedeniyle geçen hafta yaşanan alarm durumundan sonra dün de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre; sabah erken saatlerde alınan önlemler çerçevesinde konsolosluk binasının girişinin bulunduğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bir TOMA aracı ve akrep olarak tabir edilen zırhlı araç binanın bulunduğu Sarıyer Caddesi üzerinde hazır bekledi. Konsolosluk binasının önüne çıkan sokaklarda da ekip arabaları nöbet tuttu. Sokakta evleri bulunan vatandaşların geçişine üzerleri arandıktan sonra izin verildi. İstanbul ve Adana’da vize işlemleri normal seyrinde devam ederken, Ankara’da vatandaşların vize başvurularının ertelendiği bildirildi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na intihar saldırısı planladığı iddiasıyla aranan IŞİD üyesi Suriye uyruklu Muhammed Raghil Al Hardani, Kahramanmaraş'ta yakalanmıştı.

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